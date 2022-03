Social Media-a CM vautu nia rinhlelh Police-in man

Social media-a Chief Minister Zoramthanga thla 3 chhunga bâng tura nawrna leh a bân loh chuan thaha vautu nia rinhlelh chu Police-in an man.

Police hotute sawi danin Facebook group ṭhenkhata ‘Thingtlang Pa’ intiin Chief Minister a vauna chu Facebook account lem a ni a, hemi chungchang hi CID (Crime) a cybercrime unit-a he lam chhui thiamte chuan an chhui a, he thu thu post-tu Police ten an man hi Rodinliana (37) Apuia Tochhawng tia koh, Khawzawl Hermon venga mi, tuna Chanmari West-a khawsa mek a ni a, Apuia hian kum 2018 khan CM hmasa kha ‘Open Letter’ na taka a thawn a vangin thubuai a lo nei tawh a ni.

A thuziakah chuan chief minister chu ram tichhetu-ah puhin thla 3 chhung a bang tur leh a ban loh chuan thah a nih tur thu an ziak a, pawl indinin, ṭhalai lehkhathiam mi panga, India ram pawna awm an nih thu leh chhui chhuah theih an nih loh tur thu tarlagin, CM kaphlum tur hian hmun hla tak aṭanga silai kapthiam (sniper) an thlan tawh thu an sawi bawk a ni.

