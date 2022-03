Serchhip District-ah hri kai 38 hmuh chhuah belh

Nimin khan Serchhip District-ah Covid-19 hri kai mi 38 hmuhchhuah belh leh an ni.

CMO Office aṭanga report dawn danin, heng zinga 12-te hi Serchhip khawpui aṭanga hmuhchhuah an ni a, heng bakah hian Thenzawlah 12, Khawbelah 10, Hmunzawl, Kanghmun, Chhingchhip leh E.Lungdar-ahte pakhat ṭheuh hmuhchhuah belh leh an ni a, hengte nen hian District-a hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu mi 12,738 an tling tawh a, hetihlai hian nimin khan Serchhip District-ah hri kai enkawlna hmun aṭangin mi 51 chhuahtir an ni a, heti hian District-a hri kai hmuh chhuah zinga enkawl dam tawh zat chu mi 12,435 niin, enkawl dam hi hri kai tawh aṭangin 97.62% a ni a, hri vei enkawl lai mi 274 an la awm a, hri kai boral hi mi 30 an awm tawh a ni.

Hetihlai hian Chhingchhip Mualpui Village Council huam chhunga Covid-19 hri kai hmuhchhuah an pun nasat vanga ni 22.2.2022-a Restricted Area-a puan an nihna chu ni 14.3.2022 tlai dar 5 aṭangin hlih a ni.

