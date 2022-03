Serchhipah ‘International Women’s Day 2022’ hmang

Nimin kha International Women’s Day 2022 a ni a, khawvel hmun hrang hrangah he ni pual hian hun hman a ni a, Serchhipah pawh DC Conference Hall-ah District Task Force Committee on BBBP Serchhip bultumin he ni pual hian hun hman niin, District Task Force Committee Chairman leh District Bawrhsap ni bawk Nazuk Kumar, IAS chu khuallian a ni.

Khuallian chuan ‘International Women’s Day’ chu hmeichhiate tana ni pawimawh leh chhinchhiah tlak a nih thu a sawi a. Hmeichhe dinhmun chu chawisan a la ṭul takzet a, khawvel puma property za zela 2 chauh hi hmeichhe tâ a nih aṭangin hmeichhe dinhmun a lang chiang a ni, a ti a. Hmeichhiaten hlawh-tlinna an chanin chhuang taka lanchhuahtir ngam lova thup bo kan nei fo ṭhin chu a pawi tiin, eng kawngah pawh hlawhtlinna kan chang a nih chuan kan inchhuang hle ṭhin tur a ni, a ti. Hmei-chhia chu Nu nih hnuah dinhmun a hniam zawkzia a lang fo ṭhin a, tun aia nasa lehzuala chawisang tura ṭan lak a ngai a ni, a ti a, hmei-chhiate chu hmasawn zel turin duhsakna a hlan bawk a ni.

He hunah hian Serchhip District chhunga kawng hrang hranga hmeichhe chhuanawm thlan chhuahte hnenah Serchhip District Task Force Committee on BBBP hminga chawimawi-na hlan niin, hmeichhia Front Line worker aṭang te, Anganwadi Worker aṭangte bakah District chhung zirna In hrang hranga hmeichhia zirlai pass ṭhate hnenah chawimawina thuziak hlan a ni.

He hun hi C.Laltleipuii, SDO (Sadar) Serchhip chuan a kaihhruai a, District Task Force Committee Memberte bakah sawrkar pisa hotute leh tlawmngai pawl aiawhte an tel a, F.Lalnisai, SDC, Serchhipin lawmthu a sawi a, he hun hman zawh hian BBBP Serchhipten ‘Art Workshop’ an buatsaiha lemziak mawi tak takte chu a duh apiangte en turin DC Meeting Hall a tarchhuah a ni bawk.

