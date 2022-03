FCI-a buhfai leina aia to deuhin mimal buhfai lei thin a ni: Rajya Sabha MP

Rajya Sabha MP K.Vanlalvena, State Consultative Committe of Food Corporation of India (FCI) Chairman ni bawk chuan FCI buhfai Mizoramin a lei chu mipuiin an khamkhawp loh avangin FCI-a leina aia to deuhvin mimal buhfai a lei ṭhin tih a sawi.

Nimina chanchinbumite nena an inkawmnaah K.Vanlalvena chuan Mizo-ramin buh a tharchhuah hi mipuiin an khamkhawp loh avangin FCI aṭangin buhfai lei reng a ngai a ni a ti a, FCI aṭanga buhfai, Mizoram bikina a tlawma a lei theih hi thla khatah quintal 50,000 bawr a ni a, Mizoram mipui mamawh hi quintal nuai 9 a nih si avangin, state sawrkara Food and Civil Supplies chuan mimal buhfai, FCI buhfai aia to deuhin a lei ta ṭhin a ni, a ti.

FCI buhfai bik hi Bairabi rel chawlhhmunah wagon 21 a rawn thleng ṭhin a, mahse hmunpui leh buhfai dahkhawlna inkar kawng tawitê khu a chhiat em avang leh buhfai phur truck lian ke 12 nei truck 130 velte chu a hmunhmain a zawh loh avangin wagon aṭanga truck-a buhfai hlankai chhung a reiin, nghah man hi Railway Ministry-in FCI-ah a ṭhîng leh ṭhin hi mipuite pawhin hriatpui turin a chah a ni.

Ministry of Railways-in helai hmun hi a thuamṭhat vat theihna turin Parliament lamah pawh auchhuah a tum thu a sawi a, K.Vanlal-vena chuan Assam, Manipur, Nagaland leh Arunachal-ten mahni ramchhung ṭheuha FCI state main office an neih tawh laia Mizoram, Tripura leh Meghalaya-ten Shillong office an inṭawm chu a ngaihmawh thu sawiin, Tripura, Meghalaya leh Mizoramte pawhin mahni state ṭheuh main office neihdan turah pawh hmalak tum a nih thu a sawi a, Fur lai pawh Mizoramin buhfai lam harsatna a tawh lohna tura Food Civil Supply and Consumers Affairs department leh FCI te’n tangruala theihtawp chhuah an tum thu a sawi bawk.

Food, Civil Supply Director chuan Mizoram hian FCI depot 6 – Bairabi, Reng-tekawn, Bualpui, Tanhril, Lunglei leh Lawngtlaiahte a neih thu sawiin, Khawzawl-ah pawh din belh tumin, district tina FCI depot siam tum a nih thu a sawi a. Heng FCI depot 6 aṭanga buhfai chuang a awm chuan state sawrkarin an lei chhâwn phalsak a nih thu a sawi bawk.

FCI Aizawl branch Divisional Manager Zodinpuii Ralte chuan March ni 7 thleng khan FCI kudam hrang hrang 6-ah buhfai quintal 1,02,650 a awm thu sawiiin, Bairabi kudamah quintal 27,888, Lawngtlai kudamah quintal 19,790, Tanhril kudam-ah quintal 13,100, Kolasib kudamah quintal 18,980, Lunglei kudamah quintal 13,190 awmin, Bualpui kudamah tlem berin quintal 9,670 a awm mek thu a sawi a. State sawrkarin buhfai a lei zawng zawng aṭanga za zela 60 chu FCI aṭanga a nih thu leh, za zela 40 chu hmun dang aṭanga lei a nih thu a sawi bawk.

Like this: Like Loading...