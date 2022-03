State Level Science & Mathematics Olympiad 2022 result puanna leh lawmman semna hun hmang

Nimin khan Mizoram Samagra Shiksha buatsaih State Level Science & Mathematics Olympiad 2022 result puan leh lawm-man semna inkhawm chu Conference Hall, School Education Complex, Mc Donald Hill, Aizawl-ah neih a ni a, L.Thangmawia, Vice Chairman, HRD chuan khuallian niin a hmanpui a, Class-VI level-ah Vanlal-muanpuia Chhangte, Govt Chhiahtlang Middle School, Serchhip chuan lawmman pahnihna a dawng a ni.

He hi Lalhmachhuana, State Project Director, Samagra Shiksha-in a kai-hruai a, khuallian L.Thang-mawia chuan thusawiin Mizoram hian Science thiam hi kan mamawh a, ram dang tel lova kan khawsak theih nan mithiamte hi kan mamawh a ni a ti a. Media leh IT ṭhang chho zel chu zirna atan hmang ṭangkai turin a fuih a, zirlaite chu an hmaa harsatna awm te inhnehtir mai lova, hnehtu ni turin a fuih a, mahni tawkah harsatna hi kan nei theuh a, retheih leh hausak pawh a ni lem lo, a paltlang thei apiang an hlawhtling thin tih sawiin zirlaite chu an hmaa harsatna awm paltlang turin a fuih a ni.

He Olympiad hi zirlaiten Science leh Mathematics lama hma an sawnna atana Samagra Shiksha-in a buatsaih vawi khatna a ni a, District level leh State levela intihsiakna a awm a, State level chu State Project Office Samagra Shiksha-ten an buaipui a, District level hi District tina Samagra Shiksha District Project Office-ten an buaipui thung a, Class VI, VII leh VIII te anmahni level ṭheuhah Science zirlaibu hmanga intihsiakna buatsaih a ni a, District tina Class VI,VII,VIII pakhatna theuhte tan State level-a intihsiakna hi neih leh a ni. State Level-ah hian Mathematics-ah anmahni zirlaibu theuh behchhanin multiple choice question hmangin an intihsiak a ni a, District hrang hrang aṭangin zirlai naupang 21 an tel a. Lunglei, Lawngtlai leh Hnahthial District te an tel thei lova, District dang zawng chu an tel thei a, District level neih zawh hnua State Level-a tel tur Champhai leh Khawzawl District a naupang pakhat ve ve te chu Covid 19 positive avangin an tel thei ta lo a ni.

Lawmman pakhatna atan hian Tablet leh certificate pek an ni a, pahnihna leh pathumna atan smartphone leh certificate pek an ni.

