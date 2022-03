Chapchar Kut pualin Governor-in Mizoram mipuite chibai a bûk

Vawiin, Chapchar Kut pualin Governor Hari Babu Kambhampati chuan Mizoram mipuite duhsakna chibai a buk.

Governor chuan duh ang thala hlim leh lawm taka Kut hman a chakawm tehlul nen, hrileng vangin a theih ta si loh, tiin heti chung hian Mizo mipuite chu an zavaiin Kutpui boruakin a chenchilh vek tho va a rin thu a sawi a. He hun hi an awmna theuhah, a remchan dan anga hlim taka hman tum turin mipui a chah a.

He hunah hian Zonun-mawi – Tlawmngaihna, Rinawmna leh aia upa zah nachang hriat kawngah infuihtawn theuh a, Zonunmawi tivul chhun-zawmtu ni theuh turin mipui a chah a. Mizo khawtlang nunah midangte nena inrem taka awm tumna te, midang te tanpui duhna leh remna leh muanna a awm theihna atana mahni tihtur hriat kawngah te midangte entawn tur a tam hlea a hmuh thu pawh Governor hian a sawi a ni.

