Tawitlang group YMA-in nasa zawka nungcha leh ram ngaw humhalh rel

Nimina Ṭawitlang Group YMA rorel inkhawm chuan lui dung nungcha, ram ngaw leh ramsa-te nasa zawka humhalh hna thawh nise tiin an rel.

Ṭawitlang Group YMA rorel inkhawm vawi 4-na hi nimin khan Khawbel khuaah neih a ni a, he rorel inkhawma hunah hian kumpuan ‘Ram leh ham humhalh’ hawnna hun hman niin, an huam chhunga YMA member boral mi 47-te sûnna hun hman niin, YMA life member certificate leh hruaitu hlun chawimawna certificate hman a ni bawk.

Ṭawitlang Group YMA huam chhungah hian YMA branch 12 awmin, YMA member mipa 3,279 leh hmeichhia 3,557, an vaiin 6,836 an awm mek a ni.

