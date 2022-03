Ran vulh thlah zalen phal a ni lo

Serchhip District Bawrhsap Nazuk Kumar, Deputy Commissioner, Serchhip District chuan hriatirna tichhuakin, ran vulhte enkawl ṭha lova chhuah zalen phal a nih loh thu a tarlang.

District Bawrhsapin hriattirna a tihchhuahah chuan Serchhip District a lo thianghlim nan leh a chhunga mi chengte an lo hrisel nan leh vantlang nun a lo zalen zawk nan, The Mizoram Animal (Control & Taxation) Act, 2014 Chapter-III-in a tarlan angin, ran vulh reng reng enkawl ṭhat lohvin thlah zalen phal a ni lo tih a tarlang a, Village Council tinten thuneihna leh mawhphurna an nei a, hma lo la chhunzawm tura beisei an ni a ti a, hetianga ran vulh thlah zalente chu man theih niin, mante chu veng/khaw tin Village Council-te hnenah hlan/dah tur a ni a, ran vulh mante hi ni 7 chhunga lâk lêt an nih loh chuan lilam theih a ni tih a tarlang bawk.

Serchhip District Bawrhsap chuan Serchhip District chhunga Village Council tinte’n The Mizoram Animal (Control & Taxation) Act, 2014 chu mahni veng/khuaah kenkawh ṭheuh tur a ni tih a tarlang bawk.

