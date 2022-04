Bamboo Industry Kudama kuhva ro chhekkhawm chungchangah YMA-in FIR thehllût

Bairabi North-a Bamboo Industry kudam-a Burma kuhva ro chhêk khâwm chungchangah Zampuimanga Group YMA chuan chhui chianga hma la turin nimin khan Sub-Deputy Commissioner, Bairabi Sub-Division hnenah FIR an thehlut.

Zampuimanga Group YMA-in FIR an thehluhah hian, February 23, 2022 khan Bamboo Industry kudamah Burma kuhva ro chhêk khawm a nih thu report an dawn chu bawh zuiin, hemi zan vek hian Bairabi Police Station-a police-te nen enfiahin Burma kuhva ro a lo awm ngei a ni tih an finfiah thu an tar lang a. He Burma kuhva ro hi dân loa Mizorama lo lut a, tute emawin state pawn lama thawn chhuah tura an ruahman ni ngeia a lan thu an tarlang bawk.

Burma kuhva ro hi Bairabi North-a Bamboo Industry-a a thlen theihna tur document hrang hrang bakah e-way bill receipt an phut chu, kuhva buaipuitute hnen aṭangin tun thlengin an la hmuhtir thei lo chu hriat-thiam harsat an tih thu te FIR-ah ziak langin, Zampui-manga Group YMA huam chhunga hetianga sumdawn-na felfai lo nia lang, zêp ṭhen ngai sumdawnna ang chi hi an dodal avangin, Bamboo industry-a chhêk khawm Burma kuhva ro chungchangah dan anga hma lak sak tura ngenin, FIR an thehlut a ni.

