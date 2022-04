Serchhip khawpuia hnamdang ILP fello man 22-te thawnkir

Nizan hmasa khan Serchhip khawpui chhunga hnamdang hnathawka awm mekte Inner Line Permit (ILP) fel leh fel loh enfiah runpui neih niin, ILP fello 22-te chu thawnkir tura tih an ni.

ILP enfiah runpui hi YMA leh Police ṭangkawp-in neiin, Branch YMA-ten ILP fel lo an hruaikhawm hi mi 55 nii, heng zinga mi 29-te hi an ILP buaipui lai an nih avangin chhuah leh an ni a, ILP fello man zingah hian kum tling lo 4 an awm bawk a, nimin khan Serchhip Police-te chuan ILP fello mi 23-te chu court-ah an hruai a, heng zinga mi 17 hi ILP thi tawh leh fel tawk lo nin, midang 6 hi ILP nei lo hrim hrim an ni a, court-a hruai zinga pakhat hi court chuan a chhuahtir a, mi dang 22-te Police venhimna hnuaia ramri-a dahkir bakah ₹500/- ṭheuh chawi turin an chung thu relsak a ni a, Serchhip Police-te chuan nimin tlai la la khan ramri-a dah tur hian chhuahpui nghal an tum tih an sawi a ni.

Mizoram Police chuan nimin khan thuchhuah siamin, tun hnaiah hmun hrang hranga ILP check neihnaah hnam dang mi, ILP mumal nei lo leh ILP dan bawh-chhia eng emaw zat hmuh-chhuah a nih thu an tarlang a, ILP neitu leh a Sponsor-tuten tihtur leh mawhphurh-na, ṭha taka an zawm tur an nei tih tarlangin, kan ram chhunga ILP nei lo leh ILP dik tawk lo hmanga khawsa an awm lohna turin Mizoram Police chuan a khat tawkin ILP a check reng dawn a, ILP dan zawm lote chungah dan anga hma lak zel a nih tur thu an tarlang a ni.

Like this: Like Loading...