Chalfilh Tourist destination thiat tura NGT thupek Mizoram sawrkarin Supreme Court-ah khing lêt

National Green Tribunal (NGT)-in Chalfilh Tourist Destination ṭhiat tura Mizoram sawrkar a rawn hriattirna chu Mizoram sawrkarin Supreme Court-ah khin lêtna (appeal) a thehlut a, ngaihtuah (hearing) hun tur erawh hriat a la ni lo.

NGT, Eastern Zone Bench, Kolkota chuan January 19, 2022 khan thupek chhuahin, Chalfilh tlang Vanzaua Tourist Destination siam chu May 17, 2022 hmaa ṭhiat turin Mizoram sawrkar a rawn hriattir nawn leh tawh a, hun tiam chhunga ṭhiah a nih loh chuan NGT Act, 2010 angin a kaihhnawih officer-ten dân an hmachhawn a ṭul tur thu a rawn hriattir tel bawk a ni.

Hetiang hi NGT thuchhuak ni mahse, tun thlengin Mizoram sawrkar chuan Chalfilh Tourist Destination ṭhiat turin kutthlakna a la nei lo nia hriat a ni a, NGT thutlukna hi Supreme Court-ah appeal-in, hearing neih hun tur erawh a la hriat loh niin thulakna chuan a tarlang.

Chalfilh Tourist Destination siamnaah hian environment/forest clearance lâk a nih loh avangin NGT chuan November 17, 2021 khan thla khat chhunga ṭhiat tur leh hmanrua /hnawmhnawk zawng zawng senghawi vek tur te, Chalfilh tlang chu a awm dan ngai anga awmtir leh turin NGT chuan thupek a lo chhuah tawh a. He thupek hi Mizoram sawrkar chuan tidanglam tur leh ṭhiat lo a, a ngai anga awm phalsak turin a ngen a, mahse NGT chuan May 17, 2022 hmaa ṭhiat turin thu a pe nawn leh ta zawk a ni.

Chalfilh Tourist Destination-ah hian building leh structure hmun riat a awm a, sakna property awm zawng zawngte hlut zawng chu cheng nuai 759 man hu a ni.

