Congress-in Healthcare chungchanga thu dik lo sawiah Dr. Thiamsanga an puh

Congress Party chuan SEDP hnuaia Board siamchawp, Health & Family Welfare Board-a Vice Chairman, Dr. ZR Thiamsanga, MLA chuan April 8, 2022 (Zirtawpni) khan Hnam Runah thu sawiin, “Mizoram State Healthcare hi MNF bul ṭan a ni a, Party dangin sawi tur an nei lo. La sorkar ve lo party phei chuan sawi tur an nei lo” a ti nia sawiin Dr. ZR Thiamsanga hi hmeichhe enkawl thiam bik Doctor lar tak a ni a, hetiang thu buluk deuh sawi tura an lo ngaih loh zinga mi a nih avangin mak an ti hle tih an sawi.

Congress Party chuan Mizoram Healthcare Scheme bul ṭantu chu MNF sorkar a ni a, an sorkar tawp kum, 2008 April ni 1 a bul ṭan a ni, an ti a, amaherawhchu, kalphung felfai zawka siamṭhatu leh a taka kalpuitu chu Congress sorkar a ni tih hretu chu Mizoram mipui an ni tiin Congress-in Healthcare system a siamṭhat hnuah leiba a awm ngai tawh lo a, hun reilote chhungin bill pek nghal zel a ni, an ti a, Health Care system fel tak awm sa, tuna tichhe leh vek tu leh leiba vaibelchhe tam tak siamtu chu MNF sorkar bawk a ni tiin Health-care chungchangah chauh lo pawh Mizoram Politics-ah hian MNF hi ti chhetu an ni a, Congress hi MNF tihchhiat siamṭhatu kan ni zel a ni, an ti.

Dr. Thiamsanga hian, “MSHCS bultan nan a tirah Sum bawmpui (Corpus Fund) siam a ni a, cheng vbc. 50 dah nghal a ni,” a ti bawk nia sawiin hei hi RTI zawhna chhanna atangin thu dik lo a ni tih chiang takin a lang, an ti a, Finance Department-in April ni 5, 2022-a RTI zawhna an chhan danin ‘MSHCS Corpus Fund hi ADB Project Mizoram Public Resource Management hnuaia Health Sector Improvement peng pakhat a ni a, hetah hian Health Corpus Fund atan Rs.vbc. 117.80 dah a ni,” a ti a, Corpus Fund dah kum pawh Congress sorkar hnu kum 2010-ah a ni tiin Dr. Thiamsanga sawi cheng vbc. 50 hi chu Corpus Fund ni lovin, MNF Vice President atanga an paihthlak tak Pu R. Tlanghmingthanga fate hminga an thawhna Bajaj Allianz-a an dah pun zawk kha a ni, an ti a, “Kum pangngai nise Healthcare bill ba kan nei lo ang, COVID vangin harsatna kan tawk,” a tih pawh hi thu dik lo hmanga mipui hruai sual tumna chiang tak a ni tiin Covid-19 avanga kan buai chhung zawng pawh khan Corpus Fund pung, cheng Vbc. 4 hi Finance Department-in quarter tin a pechhuak zat zat reng a, hei hi COVID-19 hri len hma pawha a pek zat tho a ni, an ti a, Healthcare Fund buaina hi Covid-19 nen a inkaihhnawih lo a, COVID-19 vangin Healthcare sum hmuh a tlahniam miah lo niin an sawi bawk.

