Zirna In sang te hmasawn leh changtlun zelna tur Sawrkarin a ngaihtuah:Chief Minister

Chief Minister Zoramthanga chuan nimin khan Govt. Zirtiri Residential Science College building thar hawnna leh NAAC Grade ‘A’ Accreditation lawmna inkhawm, GZRSC Durtlang Campus a buatsaih chu khuallian niin a hmanpui a, Zirna In sang te hmasawn leh an lo changtlun zelna tur sawrkarin tih tak zeta a ngaihtuah thu a sawi.

Chief Minister chuan Govt. Zirtiri Residential Science College chu building thar tha tak an neih avang leh NAAC Accreditation grade ‘A’ an hmuh avangin a lawmpui thu a sawi a, Khawpuiah College eng emaw zat awmin, tam tak chu hmunhma rem lo tak tak a awm chu veiawm a tih thu a sawi a, GZRSC chuan hmunhma ṭha tak inzarpharhna a nei chu a lawmpui thu a sawi.

Chief Minister chuan khawvel hmasawnna kal chak tak karah hian hmathlir ṭha tak neih a pawimawh thu sawiin Vawiina ṭha leh pawimawh a kan hriatte hi kum sawm hnu lamah chuan a danglam vek thei tih hriain, kan thiamna leh theihna te hi a hun mil zela tangkaia kan hman thiam theih nan hmathlir ṭha tak neih thiam a pawimawh thu a sawi a, Mizoramin resource ṭha a neih te hman ṭangkai thiam pawimawh a tih thu sawiin College zirlaite chu an thiamna hmang ṭangkai tura fuihin, hlawhtling tur chuan tumruhna a pawimawh tih hre reng turin a chah a ni.

Khualzahawm Higher & Technical Education Minister Dr. R. Lalthangliana chuan Mizoramah zirna quality ṭha kan mamawh thu sawiin, sawrkar pawhin zirna a ngaih pawimawh thu a sawi a, Zirna in sang tam zawk din a, a awm sate thuam ṭhat chu sawrkarin a theih chin chinah tih zel a tum thu sawiin Mizoram zirlaite chu hnam dang zirlaite aia thleng sang thei lo bik an nih loh thu a sawi a, zirlaite chu certificate holder satliah ni lova chhawrtlak thiamna pawchhuak tura chahin an thiamna Mizo mipuiin an mamawh thu a sawi bakah GZRSC in NAAC Accreditation ah Grade ṭha tak an hmu chu a lawmpui thu sawiin, hemi ah hian duhtawk mai lova, kum 2027 a Assessment an hmachhawn leh turah tuna Grade ‘A’ an hmuh aia sang hmuh tum turin a fuih a ni.

Like this: Like Loading...