District chhunga vaccince pek dan, Malaria do kawnga hmalak dan leh health mela neih dan turte sawiho

Nimin khan Serchhip District Task Force on Immunization chu an chairman Nazuk Kumar, IAS, Serchhip bawrhsap hovin an ṭhukhawm a, District chhunga Immunization Vaccine leh Covid19 vaccine pek tawh dan te, Malaria dona kawnga hmalak dante thlirletin, Deworming Day hman dan tur leh Health Mela neih dan turte an rel.

March 2021 aṭanga February 2022 inkarah nausen kum khat leh a hnuai lam vaccine pek tur target 1,111 awmin an zinga 879-te chuan vaccine an lak tur zawng zawngte an la zo va, vaccine lak tur la zo thlapte hi za zela 79 an ni. Tun thla ni 12 thleng khan Covid-19 vaccine hi kum 18 chung lamah mi 39,349-ten second dose an la tawh a, target zat 47,731 aṭanga chhuta za zela 90 an ni a. Precaution Dose pawh hi mi 2448-in an la leh tawh a, kum 15-17 inkar zingah mi 2132-in 2nd dose an la zo tawh a, target zat 3305 atanga chhuta za zela 69 an ni a, kum 12 – 14 ah hian First dose kal pui mek a ni bawk a, mi 1821-in 1st dose hi lain target zat 2507 aṭanga chhutin za zela 73 a ni.

Nikum 2021, January aṭanga December thla chhung khan district chhungah Malaria vei mi 45 hmuh chhuah an ni a, an zinga mi 2 te chuan an thihpui a, Malaria kaite hi ram hna thawka riahchilh ṭhinte an tam ber thu tarlan a ni a, he natna laka kan himtlan theih nan mitinte mahni hnathawhnaah fimkhur tur leh inrinhlelhna neite chu rang taka in-test thuai tura ngen an ni.

National Deworming Day, 2022 hi dt. 22.04.2022 hian a hawnna neih tur a ni a, he hmalakna hnuaiah hian kum dang ang bawkin naupang kum 19 leh a hnuai lam zawng zawngte chu Rulhuthlo eitir vek tur a dawn a ni.

National Health Missions hmalakna-in ni 18.4.2022-ah hian Chhingchhip leh a chhelvel khuate tan Health Mela buatsaih tur a ni a. he hunah hian Doctor rualten Chhingchhipah a thlawna inentirna leh Medical Exam chi hrang hrang an buatsaih dawn a, hetiang bawk hian ni 25.4.2022-ah E. Lungdar leh a chhehvel khuate tan Mela hi buatsaih a ni leh bawk ang.

He hunah hian Dr. Lalzawmi, CMO, Dr.ZD Lalmuanawma, DMS leh member dangte an tel a ni.

