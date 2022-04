Ex-Mizo National Army Association (Ex-MNA) General Assembly vawi 11-na nimina neih chuan resolution pass-in Aizawl khawpuia lirthei tawt tihziaawmna tura lei verhna tur pawisa Central Sawrkar a kar chhuak a, bul ṭan thei tura hmalak a ni thei ta chu lawmawm an tih thu an tarlang a, kum 2018-a MLA General Election MNF Manifesto Political 4-na thu angin Hnam Sipaite leh Martar chhungte chhawm-dawlna tur ruahmanna siamsak turin MNF sawrkar an ngen tih an tarlang bawk.

