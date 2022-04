Fire & Emergency Services-in hmanrua leh hnathawktu an indaih lo

Fire & Emergency Services Director C.Lalthanmawia chuan an department-in hmanrua leh hnathawktu an indaih lo hle tih sawiin, hei vang hian mipui lam pawhin kangmei chhuah palha tih tur leh tih loh turte an hriat a, Fire Department thlen hma a hma lo lak dan turte inzirtir a pawimawh hle a ni, a ti.

He thu hi nimina Fire & Emergency Services Department-in an pisa Conference Hall, Hunthar venga thuthar lakhawmtute tana kangmei chungchanga zirhona ‘Special Training & Awareness Programme for Mediapersons on Fire Safety & Fire Prevention’ an buatsaiha a sawi a, C. Lalthanmawia chuan nikum nena khaikhin chuan kuminah kangmei chhuak a ziaawm viau a, F&ES Department hmanraw neih leh force-te an indaih loh em avangin hmun tam takah kangmei a chhuahin an veng seng lo thin a ni a ti.

He hun hmanpuitu I&PR Director C.Lalnunkima chuan thu sawiin hmanrua leh force lam tlachham chung pawhin F&ES Department chuan Mizoram khawi hmunah pawh kangmei laka mipuite an him theih nana theihtawp a chhuah thin avangin ngaihsan leh zah an hlawh a, chawimawi an phu a ni a ti a. Mizoramah chuan disaster lian lirnghing angte tawk rih lo mah se, leimin leh kangmei an tuar zing deuh a, kangmei bikah hi chuan mipui lam fimkhur tawk loh vanga chhuak a tam ber a; in leh lo din duhdanah pawh hian Mizote chu hmasawnna tur ngah tak, a bik takin kangmei chhuak thei laka mahni in leh lo ven thatna chang kan la hre lo deuh a ni a ti bawk.

MJA Gen Hqrs President C.Lalrambuatsaiha pawhin thu sawiin Mizote hi inchhiar zau viau anga lang siin kangmei laka fimkhur dan tur leh inven dan tur lampangah hian kan hre tamin kan practice lo viau mai a, hei hi kan hmasawnna tur kawng lian tak a ni a ti. Ram changkang zawkah chuan in sak dawn pawhin thildang tam tak karah kangmei laka an invenna tura ruahmanna tha tawk an siam em tih chu thuneitu ten an endik thin a. Hei hi Aizawl khawchhungah AMC-in khauh lehzuala kalpui a tum mek laiin mipui lam zawk hian an hre tam tawk lo nia a hriat thu a sawi.

Tun dinhmunah Mizoramah Fire Station 14 a awm a, a thawk hi mi 184 an awm a. Kangṭhelh motor 33 leh fire bike 2, a vaiin kangṭhelhna lirthei chi hrang hrang 35 a nei a. Aizawl khawpui chhungah fire hydrant (a lian) 41 bun a ni a, Veng hrang hrangah YMA-te enkawl mek fire hydrant a te chi 400 a awm mek bawk a ni.

