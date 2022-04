VC Dan hman lai Dan thara thlak tuma hmalak mek a ni:LAD Minister

LAD Minister K.Lalrinliana chuan VC Dan hman lai mek chu VC tichak lehzual thei tur Dan thara thlak tuma hmalak mek a ni, a ti.

Nimin khan New Delhi-a Panchayati Raj Ministry huaihawt “National Stakeholders Conference on Localisation of Sustainable Development Goals” ah telin, LAD Minister K.Lalrinliana chuan Localisation of Sustainable Developement Goals hnuaia thupui pathum – Child Friendly, Clean & Green leh Healthy Village chu Mizorama khaw 3 thlan chhuahah kalpui phawt a nih dawn thu a sawi a, Sustainable Develoment Goals Localisation atan Rural Local Body (Village Council) tihchak a ṭul thu pawh sawiin, hemi atan hian Mizoram sawrkarin ngaihtuahna uluk taka a sen thu leh, tuna VC Dan hman lai mek chu VC tichak lehzual thei tur Dan thara thlak tuma hmalak mek a nih thu a sawi bawk a ni.

He hun hi Azadi Ka Amrit Mahotsav Iconic Week kalpuina pakhat niin, India Vice President Venkaiah Naidu chuan a hawng a, State hrang hrang 12 a Minister-te telin Union PRI Minister Giriraj Singh a hovin thupui sawihona neih a ni.

Like this: Like Loading...