Football thuthang (18.4.2022)

@ Chelsea chuan Belgium striker kum 28 mi, Romelu Lukaku chu kumin nipuia chhuahtir turin an inbuatsaih a, Inter Milan leh Paris St-Germain-te chuan an ngaihven a ni. (90 Min)

@ Manchester United chuan kumin nipuia chhuah dan zawng, England goalkeeper Den Henderson, 25, man atan £40m an chhiar a, Newcastle chuan an lalut mai thei. (Star)

@ Henderson hi loan-a a chhuak a nih chuan Manchester United hian chawlhkar khata a hlawh £120,000 chu a ṭhen an tum ve dawn a ni. (Sun)

@ Manchester City chuan Borussia Dortmund leh Norway striker kum 21 mi, Erling Braut Haaland lakluh an tumnaah indawrna an neihpui leh. (Star)

@ City-in ngawrh taka hma an lak lai hian Real Madrid chuan Haaland hi tlai khaw hnuah lakluh an tum ve leh hnuhnawh a ni. (Sport)

@ Portuguese club Braga chuan season thara an manager turin Juventus player ropui Andrea Pirlo, 42, chu an duh. (A Bola)

@ Paris Saint-Germain chuan Mauricio Pochettino nena inṭhen turin an inpeih tawh a, an head coach tharah Zinedine Zidane lakluh an beisei a ni. (Le Parisien)

@ Juventus chuan season thara an midfielder tihchakna atan Chelsea Italy midfielder Jorginho, 30, chu lak tumin hma an la. (Tuttosport)

@ Bayern Munich leh Poland striker Robert Leandowski, 33, chu Barcelona-in lakluh an la tum reng a, mahse an lakluh dawn chuan Barca hian an player ṭhenkhat an hralh chhuah a ngai dawn a ni. (Marca)

@ Barcelona chuan Philippe Coutinho hmalam hun chungchanga thutlukna siam turin a aiawhte chu chu tun karah an dawr dawn. (Mirror)

