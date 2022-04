Mihringte tlan tura Lal Isuan Kros-a a nun a hlan ni hriatrengna, ‘Good Friday’ chu nimin khan khawvel pumah Kristianten urhsun takin an hmang a, Mizorama kohhran hrang hrangte pawhin he ni hi urhsun taka hmangin, Ningani zan aṭanga Pathian biak inkhawm neiin, thupui thlan bik hmangin thuchah ngaihthlak ṭhin a ni a, kohhran ṭhenkhat chu an zaikhawm bawk a, nimin chawhma inkhawm ban khan kohhran ṭhenkhat chuan thingpui ruai an buatsaih a, Roman Catholic chuan Kros kawngzawh an nei bawk.

