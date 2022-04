Home Minister-in Sailulakah Community Centre hawng

Home Minister Lalchamliana, Hrangturzo bialtu MLA ni bawk chuan nimin khan Sailulak khuaa BADP sum hmanga sak Community Centre a hawng.

Hawnna inkhawmah Lalchamliana chuan thusawiin, Hrangturzo bial chhungah rural development sumte, Rurban sumte leh sawrkar hmalakna dangte hmanga hmasawnna hnathawh tam tak awm chho zel hi ka lawm hle a ni, a ti. Tiau lui panna kawng hi MLA a tlin tirh ata a rilrua awm nghal a nih thu tarlangin, a rin aia kawng hi a lo thui tham deuh si avangin hmalakna lian tham zawk a mamawh a, han nawr tlang nghal mai a har rih deuh a ni, a ti a. Community Centre chhung bungrua tihchangtlun zelna pawh BDO hova lo dap zui turin a chah bawk.

A bial chhung inkalpawh-na kawngte a tha tlang tawh hle chu lawmawm a tih thu tarlangin, tuna siam ngai la awm chhun Arṭahkawn leh Chekawn inkar kawng pawh lo thawh ṭan mai phalna sawrkarah dil mek a ni a, hun reilotea ṭan theih beisei a nih thu a sawi a, Biate Water Supply Scheme chu vawiinah hawn a ni dawn a, N.Mualcheng chu NABARD sum hmangin an tuilakna tur cheng nuai 880 sanction a ni tawh a, N. Vanlaiphai tuilak hna thawhna tur pawh hmuh tawh niin, khaw dangte pawh Jal Jeevan Missions hmalakna hmanga Functional Tap Water neihtir vek tuma hnathawh mek a ni, tiin a bial chhunga hmasawnna hnathawh mek langsar zualte a tarlang a ni.

Inkhawm hi H.Lal-hruaitluanga, MCS, BDO, E.Lungdarin a kaihruai a, F.Lalhmingmawii, Technical Assistant chuan technical report a pe a, he Building hnuai ber hi BADP sum cheng nuai 11 senga sak a nih hnuin, a zawm lehna tur sum hi BADP 2019-20 aṭangin cheng nuai 50 hmuh leh a ni a, a chung lamah chhawng thum zawm belh a ni ta a ni. A sak hna hi 18.2.21-ah ṭan niin, ni 16.5.21 ah sak zawh a ni a, khawtlangin he in thar hi thil ṭangkai hrang hrang atan hmangin, a chung ber bik hi mikhual thlen nana hman an rel a ni

