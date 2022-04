Ruihhlo tawlhtute sim nghal hmak turin hriattir

People’s Defence Force pawl ṭangrual chuan nimin khan thuchhuah siamin, tlangkamah leh khawlai ti ti ṭhenkhatah raltlanten ruihhlo damdawi Mizoramah an tawh lut ṭhin nia sawi awm chu pawi an tih thu sawiin, an sahim nana Zofate Jerusalem pan khawmtute zingah hetiang tihching an lo awm a nih chuan sim nghal hmak tur leh hetiang thil a awm tawh loh nan theihtawp an chhuah tur thu an sawi.

An thuchhuahah chuan Mizoram sawrkarin Myan-mar lama an unaute raltlan theihtawpa a lo dawnsawn dan, a buaipuina leh enkawl meknaah lawmthu sawiin, sawrkar bakah Mizo mipuite, Kohhran, NGO leh Party hrang hrangte’n an buaipuina zawng zawngah lawmthu an sawi a, Mizoramah hian eng chen nge raltlan a an la khawsak dawn tih hriat a la nih loh avangin an chungah hma-ngaihna leh lainatna lantir chhunzawm zel turin Mizo mipuite an ngen tih an sawi bawk.

Hetihlaia ram leh hnam hmangaih hauh loa ruihhlo tawlh ru ṭhin, mi thisena eizawngte man chhuah an nih hnua raltlan anga insawi mai ṭhinte chu tun hnuah chuan ti tawh lo turin an ngen a, a theih dan ang zela ûmzui zel pawh an nih tur thu sawiin, raltlante chu an awmna khua leh veng ṭheuhah khawtlang tana ṭangkai taka awm vek turin an ngen nghal bawk a ni.

People’s Defence Force-ah hian pawl 6 an tel a ni.

