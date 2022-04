Internet kaltlanga doctor rawn theihna Union Health Minister-in a hawng

Union Health Minister Mansukh Mandaviya chuan Inrinni khan khawl thiamna kaltlanga doctor rawn theihna e-sanjeevani Tele-consultation chu ramchhunga Health and Wellness Centre nuai khat ah a rualin a hawng.

Thusawiin Mandaviya chuan hun lo kal turah Health and Wellness Centre chuan hriselna lamah inthlak danglamna lian tak a rawn thlen dawn a ti a, tunah hian ramchhungah Health and Wellness Centre nuai ₹1,17,000 chuang a awm mek thu sawiin, e-Sanjeevani chu PM Narendra Modi-a hmathlir mi retheiten man tlawm zawka inenkawlna an dawn theihna tur tihhlawtlingtu a ni a ti bawk.

Hawnna hun hmannaah hian Union Minister of State for Health Dr. Bharati Pawar pawhin thu sawiin, hriselna kawnga mipuite mamawh ang zawng zawng chu sum sen tam ngailoin kawtkaiah pek vek a ni a ti bawk.

