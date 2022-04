Nikum chhunga Mizorama thisen pek atanga 90.08% mi tlawmngaiten a thlawna an pêk

Nikum 2021 April atanga 2022 March inkar chhung khan Mizoramah thisen unit 28191 lak a ni a, heng zinga unit 25396 hi mi tlawmngai ‘voluntary’ a pek a niin, voluntary a pek zat hi a pumpui aṭanga chhutin 90.08% a tling a ni.

Mizoram State AIDS Control Society hnuaia Mizoram State Blood Transfusion Council chhinchhiah danin nikum chhung khan Mizorama blood bank 11 awm zingah Civil Hospital, Aizawl-ah thisen pek hi a tam ber a. Nikuma thisen pek zawng zawng 28191 zinga unit 14824 hi Civil Hospital, Aizawl a pek a niin, thisen pek zawng zawng aṭanga chhutin 52.58% a tling a, nikuma thisen pek zawng zawng zatve aia tam hi CHA ah hian lak a ni.

MSACS-a thawktute sawi thudawn danin a thlawna thisen pek voluntary blood donation ah pawh kum hmasa lam aiin nikum khan a sang hret a. A thlawna thisen pek hi kum 2018- 19 ah 86.54%, 2019- 20 ah 90.91%, 2020- 21 ah 89.66 % leh nikum 2021- 22 ah 90. 08 % te a ni tih an sawi.

Civil Hospital, Aizawl dawtah Synod Hospital, Durtlang chuan thisen hi an la hnem ber a, nikum chhung khan unit 2997 an la a. Civil Hospital, Lunglei chu pathumna niin unit 2360 an la bawk a. Mizorama blood bank 11 zingah District Hospital, Mamit-ah thisen lak tlem berin unit 407 lak a ni.

Civil Hospital, Aizawl a Blood Bank Officer Dr. K.Rothangpuia chuan a thlawna thisen pek kawngah Mizoram chu India rama a tiṭha pawl a ni tih a sawi.

