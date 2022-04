Kan sawrkar hunah contract a huna zawh loh a awm dawn lo:ZPM Leader

ZPM Leader Lalduhoma chuan “ZPM kan sawrkar hunah chuan contract hi a huna zawh loh tih a awm dawn lo a. Hnathawk ṭha lo leh a huna zo lo chu kan hrem nghal zel dawn a ni. Hmasawnna hnathawhte endik turin ‘Monitoring Council’ kan din ang a, anni hian hna reng reng a ṭhat leh ṭhat loh an en ang a, hmalak zel dan tur pawh anni kutah hian a awm dawn a ni,” a ti.

Lalduhoma hian Ningani zana Ngopa Zawlbukah public meeting a neihnaah he thu hi sawiin, sawrkar hrawn mekah contract pek chungchangah uchuak taka induhsakna a hluar hle tih sawiin, 鈥淩estricted tender mai ni lovin, work order pawh awm miah lova hnathawhte pawh a awm a ni. Hei hian a nghawng chu hnathawh ṭhat loh leh a huna zawh loh a ni a. Revised estimate siamin sawrkar sumin nasa takin a tuar a, a tuartu ber chu mipuite kan ni,” a ti.

ZPM Leader chuan sawrkar awm tawhah kuthnathawktute an beidawn thu sawiin, “Kan sawrkar hrawn mek leh hrawn tawhten kuthnathawktute tan ruahmanna nei ve ṭhin bawk mahse, a project a mumal loh avang leh a market lam an ngaihsak leh si loh avangin mipuite min ti beidawng fova, a thawk tam leh a thar chhuak tam apiangten dah ṭawih tur kan ngah ting mai a ni. ZPM chuan kuthnathawktute hi kan ngai pawimawh ber a, kuthnathawktuten lei rem kan rah ve phawt dan tur kan ngaihtuah dawn a. Chumi tur chuan Sawhthing pawh Kg-ah Rs.50/- in kan lei dawn a ni. Chutianga lei rem kan rah hnuah a tah tawl tetein eizawnna ngelnghet zawk kan siam chho zel dawn a ni. Chuvangin Sawhthing te pawh tun aṭangin a chi tur in lo ngaihtuah lawk a ngai dawn a ni,” a ti bawk.

