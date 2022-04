Sawrkar sikul tam takah hming ziak an pung:School Education Minister

Tuivawl bial chhung tlawh kual mektu School Education Minister Lalchhandama Ralte chuan sawrkarah mipuiin rinna an nghat a, Sikul luh ṭan niah sawrkar sikul tam takah hming ziak an pung a, hmasawnna lawmawm tak a ni a ti.

Minister hian nimin zinga Sakawrdai VC House-a amah lo dawngsawngtute hnenah thu sawiin, sawrkar sikula naupangte inziahluh dan hmun hrang hrang aṭanga report an dawn danin sikul tam takah naupang lût an pung a, hmun ṭhenkhatah phei chuan sikula leng lo khawp leh ṭhutthleng leh dawhkan neihsa pawhin a daih loh khawpte pawh an awm a, class room zauh belh ngai te, hmun ṭhenkhatah phei chuan room sak belh ngaite an awm hial a ni a ti a, sawrkarin zirna kawnga hma a lakna mipuiten an ring a, enrolment a pung thut chu luhaithlak lawmawm si a ni a ti.

Minister chuan hun kal tawhah sawrkar sikula lût tur naupang an tlêm avangin sikul khâr engemawzat a awm tih sawiin, tun dinhmun-ah erawh chuan sawrkarin zirtirtu indaih lohna phuhruk nan a theih chin chinah zirtirtu a dah belh a, hei hian naupang tam tak a hip a, sawrkar sikul a lûn chho leh mek a ni a ti a. Minister chuan sawrkar sikula enrolment an pun avanga harsatna awmte khawtlang hruaituten lo enzuipui tur leh a theih ang anga sikul mamawh lo ngaihtuahpui a, an bialtu MLA-te nen a ṭul dan a zira a chinfel dan lo dap turin a ngên a, sikul ṭhenkhatte phei chu a lêta naupang pungte an nih thut avangin sawrkar tan pawh chawp leh chilha han chinfel mai buaithlak khawpte a ni a, sikul bul hnai hall hman rih ngaite pawh a awm tih sawiin, a theih ang anga sikul naupangte len theih dan lo dap turin mipuite a sawm a ni.

Minister hian Khawpuar leh Vaitinte pawh a tlawh a, sawrkarin hmasawnna hna a thawhahte ṭangruala lo thlâwp ṭhin turin a sawm a, SEDP pawh a hlawhtlin ngei theih nan dik taka hmang tur leh din chhuahna atana bul ṭan nan hmang turin a chah bawk.

