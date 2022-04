Kangmei laka himna tur inzirtirna hapta hmang tan

Chawlhkar khat awh tur, Kangmei laka himna tur inzirtirna hapta (Fire Service Week) chu Ningani aṭang khan Mizoramah hman ṭan a ni.

Kumtinin Fire Service Week hi ram pumah April 14 – 20 chhungin hman ṭhin a ni a, Ningani kha Fire Service Day/ Martyrs Day atan hman a ni bawk a, Aizawlah chuan Fire & Emergency Services Hqrs., Hunthar Vengah kang ṭhelh laia nunna chânte zahna lantir nan Commemoration Day Parade neih a ni a, Aizawl pawn lama Fire Station-te chuan zing dar 9-ah mahni hmun ṭheuhah an hmang ve thung a, kuminah hian kum 2021 chhunga kangṭhelhnaa leh duty kaihhnawih a thi mi pahnih, Bihar leh Maharastra Fire Service-a mite sûn an ni.

He Martarte sûnna hunah hian kum 2021 chhunga kang ṭhelhna leh duty kaihhnawiha thite hming chhiar chhuakin anmahni sûn nan Minute khat ngawi renga dingin an pual hian Martar thlanah Pangpar dah a ni.

Fire Service Week pual hian sawrkar laipui Ministry of Home Affairs Director General (Fire), chuan an hnathawh ṭhat avanga chawi-mawina, Commendation Disc & Certificate dawng turin Mizoram Fire & Emergency Services mi 5 – STO Lalremtluanga Varte, STO Lalremmawia, Fm Lalbiak-hnuna, Fm Laldanzira leh Fm Jonathan C.Lalruatfela-te a thlang a ni.

Kumin 2022 Fire Service Week thupui atan hian India Sawrkar chuan “Learn Fire Safety, Increase productivity (I neih sa a lo pun leh zual theih nan kangmei laka fimkhur zir ang che) tih a rawn thlang a, Mizoram sawrkar ruahmanna angin Department/Office hrang hrangah he Fire Service Week pual hian thuchah ni 18 khian chhiar chhuah a ni dawn a, All India Radio, Aizawl leh Doordarshan Kendra, Aizawl aṭangin he Week pual hian thuchah leh titihonate tihchhuah a ni bawk.

Sawrkar hmun pawi-mawh thlan bikahte Fire Safety Audit neih a ni a, School hrang hrangah Fire & Eva-cuation Drill leh Lecture & Demonstration neihpui mek a ni a, High School zirlaite tan Essay ziaka inelna buatsaih a ni bawk ang.

Kum 1944, April ni 14 khan Indo lawng lian tak ‘SS Fort Stikine’ an tih chu Mumbai lawng chawlh hmun a lo thleng a, he lawng, ralthuam leh bomb lam chi tam tak phur hi a kâng ta vak mai a, he kângmei chhuak rapthlak takah hian Bombay Fire Brigade mi 66 leh Bombay Salvage Corps mi 11 kang ṭhelhtute an thi a, he chhiatna thlenga nunna chânte hriatrengna atan hian Fire Service Day hi April 14-ah hian hman a ni ta a, he hapta chhung hian India rama Fire Service chi hrang hrang te chuan kangmei laka himna tur zirtirna an nei ṭhin a ni.

Like this: Like Loading...