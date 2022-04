Kawng laih man to uchuakah Serlui bialtu MLA insawifiah turin phut

ZPM Ṭhalai Gen. Hqrs. chuan ni 20.10.2021 aṭanga ni 23.11.2021 chhûng, thla khat pawh tling lovah Vairengte (Assam leh Mizoram ramri)-a Link Road 70Km erh awrh laihna atâna cheng nuai 1,800 chuang sèn a nih chungchângah bialtu MLA Lalrinsânga Râlte chu insawifiah ngei turin an phut tih an sawi.

ZPM Ṭhalai chuan thuchhuah an siamah bialtu MLA hian ramri-a Link Road laihna aṭang hian man ṭang a lo tel ve em ni? tih chu an zawhna a ni tih tarlangin, MNF party hian ramri hi sum siamna atân chauha hman a duh avângin ramri a ngaihsak der a ni tih hi, tuna Vairengte-a Link Road laih man to uchuak tak hian a rawn hailang chiang hleah an ngai tih an sawi a, sum leh pai leh mawm tamna ah lo chuan MNF hian hna an thawk tak tak peih lo tih leh MNF-in tihtak zeta an buaipui tawh thilah chuan sum leh pai thilah hlemhlêtna lian tak a awm ngei ngei ṭhin tih a chiang hle, an ti a, MNF sawrkâr chu ramri lehzel chu sum siamna atâna hmang lo tur leh, ram leh hnam hmangaihna rilru dik tak pu chunga ramri-ah development siam turin an phut tih an sawi a ni.

