Mi 2 sattu boral

Nimin chawhnu dar 1:30 bawr vel khan Sangtea (40) chuan Nghalchawm balu kai (Boaisua kai) Tlawng kamah Lalbiaknia (29) leh Lalrinnunga (27) te chu chempuiin a sat a, hemi hnu hian helai hnaia awmte chuan Sangtea hian midang a khawih zui palh hlauin an bawr zui nghal a, Nghalchawm thlenpui a nihin a boral zui ve nghal a, a ruang hi Sairanga vui tura lak a ni. Thudawn danin Sangtea hian kum 2016 khan Sihhmuia a ṭhenawm Zokaia leh a riahpuitu Lalramlawma-te chu an muhil lai Thingzai bunga vua-in a lo that tawh a, Jail-ah tângin, kum 2018 khan Jail aṭangin a chhuak a, Sihhmuiah hian let ngam tawh lovin Nghalchawm lam hi a pan ta a, Nghal-chawmah pawh hian mi thlamte enkawlin ram lamah a khawsa deuh ber niin an sawi a, nimin khan Rinnunga hian Sangtea hi a fiam thinrim a, mahse engtinmah an inti lo a, hemi hnu hian Sangtea hian Biaknia hi a hnung lam aṭanga beiin a tukhum-ah a sat a, Rinnunga tuicheng chuan rawn chhan tumin, ani pawh hi a âwmah a lo sat ve leh a, Biaknia hi a hliam a nat deuh avangin Aizawl lam panpui a ni.

