Mizorama oil phurh luh rate chungchang Union Minister sawipui

Food Civil Supplies & Consumer Affairs Minister K.Lalrinliana chuan sawrkar laipuia Petroluem Ministry Secretary Pankaj Jain chu nimin khan kawmin Mizoram-a Oil phurh luh man rate chungchanga buaina awmte a sawi pui.

Union Minister chuan K.Lalrinliana ngenna leh thurawn angin Oil phurh luhna rate hi IOCL te nen an lo en that tur thu a sawi a, heng bakah hian Minister hian Oil Depot siamna tur a ram endik leh zirchhianna te rang zawk a kal pui dan tur a sawipui bawk a, hemi chung changah hian Union Secretary chuan rel kawng pangngai atanga penna, oil depot lama pen na tur siam ngai pawh Railway Ministry lamin a rang lama zir chianna an neih theih nan hma a lak ve tur thu a sawi bawk a ni.

Nimin vek khan Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Director Ramdin-liani chuan dan kalha POL sumdawnna hmun dap chhuah leh man theihna thupek a chhuah a. LPG leh Petroleum, Oil & Lubricants (POL) hmanga dan kalh leh diklo taka sumdawnna (black marketing) chungchangah Mizoram Sawrkar dan dinglai kalpui mek a ni a, he dan leh thupek kalha sumdawnna kalpui te chu hrem theih leh man theih reng an ni, a ti.

