MNF Party chuan nimin khan Siaha Mizo Hnam Runah mithar lawmluhna leh MADC Election 2020 Manifesto tlangzarhna hun an hmang a, he hunah hian MNF Vice President Vanlalzawma chuan MNF party zawm thar K.Riachho, IAS (Rtd), L.Chhiesa, Ex MDC, K Sachho PHE EE Pension leh voter 505 MNF-ah a lawmlut a, MADC Election 2022 MNF Manifesto a tlangzarh nghal bawk.

Like this: Like Loading...