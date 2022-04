Nimin khan ZPM party Serchhip Block chuan New Serchhip YMA Hall kum 2022-23 chhunga an hruaitu tur an thlang a, President-ah V.Rozamliana, P&E Veng, Vice President-ah R.Zakapa, New Serchhip leh Tresurer-ah Zothanpuia, Field Vengte an thleng a, he inthlannaah hian voter 169 an kal khawm a ni.

Like this: Like Loading...