Municipality an nih hunah Ward 11-ah Champhai then tum

Champhai khawpui Municipality inrelbawlna hnuaia dah a nih hun atana thil ṭul leh pawimawhte nimin khan Champhai ah sawiho a ni a, District Urban Development Officer hova CHANEM-a UD&PA Office-a sawihonaah hian Champhai District NGO Coordination Committee hruaitute, Sub-Hqrs. YMA leh MHIP hruaitute, District MUP hruaitute leh chanchinbu mite an tel a, inkawmhonaah hian UD&PA Dept.-in rawtna thlen tur a ruahmante huam zau taka sawiho a ni a, Champhaiah Municipality inrelbawlna kalpui a nih dawn chuan Champhai chu bial (Ward) 11-ah ṭhen ni se an ti a, a huam chin atan tuna Champhai Town-in a huam mek Village Council 20 huam ni se tiin a huam chin tur Map lo ziak turin UD&PA-a mithiamte an ruat nghal a, Municipality kalpui nana sum ngai zat tur chu UD&PA Dept.-in lo chhût chhuak se, chumi hnuah rawtna an siamte chu tun aṭanga chawlhkar 2 chhungin Mizoram sawrkarah thlen ni se, an ti bawk.

Related