SBM (U) 2.0 kalpui dan tur sawiho

Urban Development & Poverty Alleviation Department hnuaia Swachh Bharat Mission (Urban) thawhkhatna chu a zawh tawh avangin Swachh Bharat Mission (Urban) 2.0 kalpui ṭan a ni dawn ta a, hemi atana din State Level Technical Committee (SLTC) on SBM (Urban) 2.0 ṭhutkhawm hmasa ber chu nimin khan SLTC Chairman leh Secretary, UD&PA Department ni bawk K.Lalthawmmawia kaihhruaiin Directorate of UD&PA Conference Hall-ah neih a ni a, Mizorama SBM (Urban) 2.0 kalpui zui zel dan tur an sawiho a ni.

SBM (Urban) 2.0 hi Mizoram khawpui (notified town)-ahte kum 5 chhung (2022- 2026) kalpui a ni dawn a, Faina leh Thianghlimna ngawr ngawr bakah Solid Waste Management leh Used Water Management-te a pawimawh hle dawn a, kum 2026-ah chuan Mizoram khawpuite hi ODF+ leh Garbage Free City nihtir vek turn a ni a, tunah hian Solid Waste Management Centre (SWMC) la awm lohna District lian zualahte SWMC dinna turin hnathawhna kalpui mek a ni a, khawpui dangah pawh SWMC hi neih theih vek tura ruahmanna siam a ni.

SLTC hian an rawtna te hi State High Powered Committee (SHPC) hmaah an la pharh leh dawn a ni.

Nimin meeting-ah hian Vanlalchhuanga, Principal Secretary, Finance leh official pawimawh tak tak an tel a ni.

