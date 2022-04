DIPRO-in Thenzawlah Age Group Tournament a hawng

Ni 11–23 April, 2022 chhunga khelh tur, ‘3rd RP Store Football Tournament’ chu nimin khan Thenzawl Lothazawl Football Ground-ah khelh ṭan niin, K.Saitluanga, MIS, Serchhip District Information and Public Relations Officer chuan he Tournament hi a hawng a ni.

Thenzawl Zone Football Association buatsaih Tournament hawnnaah hian Serchhip DIPRO chuan Thenzawl khuain Football tana ṭhahnemngai leh Tournament huaihawtna sum pe thei an nei chu lawmawm a tih thu sawiin, Thenzawl-a Football khel mite pawh an vannei hle a ni, a ti a, infiamna khawvelah zuk leh hmuam leh ruihtheih thil ti ṭhin tan hlawhtlin leh dinchhuah a har thu sawiin, mahni inthunun thei leh taima taka bei hram hram ṭhinte an dingchhuak thin tih hre reng turin a chah a ni.

He hunah hian Liantluanga Renthlei, President, Thenzawl Zone FA pawhin thusawiin, Age Group Tournament chu kum 2019-ah a vawi khatna atan an huaihawt a, hri leng avanga kum 2020-a neih theih a nih loh hnuah nikum lamah hri leng ziaawm laia a vawi hnihna an lo buatsaih tawh thu leh kuminah pawh an buatsaih leh thei chu lawmawm a tih thu a sawi a, tunah hian lawmman ṭha zawk awmna MLA Cup buatsaih leh an tum mek thu pawh a sawi a, khawvela infiammi hlawhtling te chu an chhungte leh Association te thawhrimna avanga hlawh-tling ni lovin, tih tak taka t

Like this: Like Loading...