SEDP hnuaia Sports, ICT leh Tourism-a hmalakna tura duan chhinte Minister hovin sawiho

SEDP hnuaia Sports, Youth Affairs, ICT and Tourism Development Board chu an Chairman Robert Romawia Royte hovin SAD Conference Hall-ah an ṭhukhawm a, sawrkar flagship programme, SEDP hnuaia Board huang chhunga awm Department pathumte hmalak tum dan leh SEDP hnuaia ruahman-na leh hmalakna tur an duan chhinte sawikhawm niin, rawtna hrang hrangte an siam a ni.

Robert Romawia Royte chuan Board hnuaia SEDP hmalakna tur chhawp chhuah chhinte chu mimal leh chhungkua tinzawn ‘Beneficiary oriented’ ni lo mahse an hma lâkna tur kawng hrang hrangte chuan sports association hrang hrangte tihchak leh puih te, ṭhalaite hmasawnna tur ngaituah te, mipuiin tourism hmalakna hrang hrang an hlâwkpui theih dan kawng zawnpui leh dapsakte a tel tih a sawi a, ICT hmanga mipuiin sawrkar an dawr awlsam dan tur chhawp chhuahsakte a huam tel bawk avangin khawtlang anga hmasawnna social development, SEDP pawhin a tum chu a thleng thei niin a sawi a, SEDP a sawizaunaa SEDP chu programme engemaw thlakna (replacement) ni lovin programme belhchhahna (supplementary) a nih dan sawiin, mite tuina tihchak leh tihphuisui chu a tum lian tak niin a sawi.

Sports & Youth Affairs Secretary Dr. Lalrozama chuan meeting-ah sports & youth services tihhmasawn nana SEDP hnuaia hma lak an tum dan ruahmanna an duan chhinte a sawi a. Tourism Secretary K.Lalrinzuali chuan SEDP hnuaia tourism sector hmasawn nana ruahmanna hrang hrang an duan chhinte a sawi a, Chief Informatics Officer Dr.Lalthlamuana pawhin SEDP hnuaia hma an lak tum dan te a sawi bawk.

Ruahmanna hrang hrangte hi Board chuan uluk leh zau taka an sawiho hnuin, Chief Minister kaihhruaina hnuaiah SEDP Board meeting hi neih nise, chutah chuan Board hmalak tum dan hrang hrangte chu chhawpchhuah nise tiin an rel a ni.

Meeting ah hian MYC Chairman Dr. Vanlalṭan-puia, MLA leh Board hnuaia Vice Chairman TC Pachhunga bakah SEDP Board hnuaia official leh non-official member-te an tel a ni.

