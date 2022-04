Tam dil chhehvel khuaa chengten ram ngaw an tihchereu loha eizawnna ngelnghet an neihna tur Minister-in hawng

Ṭam dil chheh vel khuaa chengten ramngaw tichereu zel lova eizawnna ngelnghet an neih theihna tura chhawmdawl hna thawhna tur, “Resource Development and Sustainable Livelihood Improvement under Tamdil Wetland” chu nimin khan Ṭamdilah EF&CC Minister TJ Lalnuntluanga’n a hawng.

He hunah hian Minister chuan Ṭam dil chhehvel khua 4-ten Tamdil bula awm an nih avanga hamṭhatna an dawng thei tur chu lawmpuiawm a tih thu a sawi a. India sawrkar laipui chuan heng tui hmun (Wetland) enkawl ṭhat hi a ngai pawimawh em em a, Environment, Forest & Climate Change Department Mizoram chuan kum 5 chhung Ṭam dil enkawl dan tur Integrated Management Plan cheng nuai 980.81 hu a siam a, chu chu sawrkar laipuiin pawmin, a kum khatna 2020-21 khan cheng nuai 202.95 an rawn pe a, state sawrkar aṭanga doletna cheng nuai 22.55 ruahman a nih thu a sawi.

‘Resource Development and Sustainable Livelihood Improvement’ scheme hnuaiah hian chhungkaw 206 hnenah Rs.50,000/- hu ṭheuh, a vaiin cheng nuai 103.00 sem chhuah niin, he scheme hnuaiah hian Ṭam dil chhehvel khuaa chhungkaw hrang hrang hamṭhatna pe a hma lak zel tur a ni.

He hi hi Jitendra Kumar, IFS, Principal Secretary & PCCF, EF&CC Department-in kaihruaiin, Ritu Raj Singh CWLW, Pee Lee Ete IFS CF (R&D), Lalrammawii Sailo CF (CC), Laltlanhlua Zathang, IFS, DFO, Aizawl leh Department officer-te an tel a ni.

