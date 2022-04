Detonator puak chhui tura din SIT-in chhui chhunzawm zel

March 18, 2022 zing dar 9 rik hma deuha Durtlang khaw chhung, Zuangtui – Selesih kawngpui kama workshop pakhata electric detonator (kep) nia hriat puak vanga mi pathum thihna thleng chungchang chhui tur ‘Special Investigation Team’ (SIT) dinin, hnu chhui hna thawh chhunzawm zel a ni.

Aizawl SP, C.Lalruaia chuan thuthar thehdarhtute zawhna chhanga a sawi danin, Durtlanga chhiatna rapthlak tak thleng chungchang chu a tir aṭangin police lamin ngawrh takin an chhui nghal a, thil thleng a len tham vangte leh chhui ngai a tam avangin tunhnai khan SIT din a ni a, chumi ang chuan ngawrh taka chhui zui zel niin, thil thlen dan pawh chhui zawhfel thuai beisei a ni tih a sawi.

Tarlan tawh angin, workship-a electric detonator a puah lai hian workshop neitu Lalhmangaihzuala, Durtlang North leh amah puitu Immanuel Lalmawikima (18) Sakawrdai te, workship a bolero pikup siamtir tura kal motor neitu Lalthafamkima, Sakawrdai leh driver Tangsohrai, Damparengpui lam mite an awm a, an zinga mi 3 an boral a ni.

Police te sawi danin, pikup hma lama driver leh passenger ṭhutna hnungah electric detonator ṭhahnemtak hmuh a nih vangin thil puak chu electric detonator a nih rin a ni a, chu’ng detonator-te chu police-ten an man nghal a, motor neitu Lalthafamkima wallet-ah India pawisa leh Myanmar pawisa engemawzat a awm a, thil thleng kaihhnawihah hian Bawngkawn Police Station-ah thubuai ziah luh niin, detonator te hi Myanmar lama lak tur a nih rin a ni.

