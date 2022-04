YMA leh PWD-te thawhhona tihtawp ni rawh se:Tuichangral ‘S’ Group YMA

Tuichangral ‘S’ Group YMA rorel inkhawm chuan YMA leh Mizoram PWD-ten Memorundum of Undestanding (MoU) an lo ziah tawh chu awmze neilo nia a lan avangin tihtawp ni rawh se, an ti.

Serchhip Sub-Hqrs YMA hnuaia awm Tuichang-ral S Group YMA hian nimin khan Khawlailungah rorel inkhawm an nei a, J.Vanlal-zawnga, President, Tui-changral ‘S’ Group YMA kaihhruaiin hun khatnaah kum kaltaa YMA Member chatuan ram pan tate sûnna hun hman a nih hnuah rorel a ni a, he huna thurel tur 7 chhawp chhuah zingah Central YMA leh Group YMA anga hmalakna kal mek “Dan lova kuhva tawlh rûkin Tuichangral ‘S’ Group YMA huamchhung a paltlang lohna turin hma lak ni rawh se” tih pawh an pass nawn leh a, hei bakah hian Ram ngaw, Nungcha leh Luidung humhalh chungchang te, Tuichangral khuaten kawng-pui ṭha an neih theih dan turte leh sawrkar khawih thil ṭhenkhat an rel bawk.

Hun hnihna, V.Lalvuana, Vice President, Tuichangral S Group YMA kaihhruaiah hruaitu hlun chawimawina hun hman a ni a, Lalram-mawia, Vice President, Serchhip Sub Hqrs YMA chuan YMA Kumpuan ‘Ram leh hnam humhalh’ tih thupui hmangin thu a sawi bawk a ni.

Tuichangral ‘S’ Group YMA hian Conference leh Rorel Inkhawm hi kum karthlakin an nei ṭhin a, nimina Rorel Inkhawmah hian an huamchunga Branch YMA tin aṭangin Rorel Palai mi 150 chuang an tel a, Serchhip Sub-Hqrs. YMA hruaitu ṭhenkhat pawhin he hun hi an hmanpui a ni.

Tuichangral S Group YMA hi kum 1971 March ni 14 khan din niin, tun din-hmunah an huam chhungah Branch YMA 21 leh Joint YMA 3 awmin, member 9026 (mipa 5135, hmeichhia – 3891) an awm mek a ni.

