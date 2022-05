Governor Hari Babu Kambhampati chuan nimin khan Raj Bhavan-ah ramri hrula Project Pushpak-in kawng siam hna a thawh meka enkawltu chhuanawm thlanchhuah, Border Roads Organisation (BRO) hnathawk mi palite chawimawina a hlan.

Chawimawina dawngtute hi NK Rajesh Kumar Singh Parihar, JE (CIV) Rajendra Nath Bindhani, JE (CIV) Nitin Kumar, leh PNR Arvind Kumar Tiwarite an ni a, an hnathawh ṭhat avang hian Governor hnen atangin chawimawina thuziak leh Memento an dawng a ni.