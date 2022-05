Mizoramah nau piang hlim thi tlem ber

Ramchhungah, kum khat chhunga nau piang hlim thi zat tlemna berah Mizoram puan a ni.

He thu hi nimin khan Health Minister Dr. R.Lal-thangliana chuan puangin, Infant Mortality Rate (IMR) hi Registrar General of India chuan sample registration system hmanga lakhawmin, ramchhung state hrang hranga nau piang hlim thi zat a chhinchhiah a, Mizoram IMR rate chu nau piang 1000-ah 3 thi ang chauh a ni a, India ramah Mizoram chu nau piang thi tlem ber a ni ta a ni.

Pahnihna chu Nagaland an ni a, IMR rate hi 1000-ah 4 an ni a, Sikkim leh Goa chu pathumna an ni.

Health Minister chuan thu lawmawm an dawn rualin, doctor indaih lohna chungchanga harsatna a thleng chu pawi a tih thu a sawi a, hetiang harsatna hi kum tam tak aṭang tawha an ngaihtuah letin an la hmachhawn ngai loh a ni tih sawiin, he harsatna lian tak sukiang tur hian theihtawpin an bei mek a, tlemin hun a duh turah an ngai a, mahse a rei lo thei ang bera heng harsatna sukiang tur hian sawrkarin hma a la a ni a ni a ti.