Congress Thalaiin Police suspend leh insawifiah tura kohte thlavang hauh

Social media lama video record a darh avanga Mizoram Police duty-te tui tlan chungchang tarlan avanga Hav. Dengthang-puia ‘suspend’ a nih chungchang leh insawifiah tura kohte thlavang hauhin nimin khan Congress Ṭhalai (MPYCC) chuan an President Dr. Lalmalsawma Nghaka hovin IGP John Neihlaia, IPS an hmu.

MPYCC hruaitute hian tun hnaia ramri depa Mizoram Police duty ṭhenkhat, an tui tlan nu tak ‘video record’ siama social media lama darh tak avanga ‘suspend’ tawk ta Hav. Dengthangpuia leh hemi kaihhnawiha May ni 13, 2022 hmaa insawifiah tura mi pathum an kohte thlavang hauhin IGP hi an sawipui a, Tuihawk nu tak ‘video viral’ ta kha Saipum khua aṭanga Km 20 vela hlaa Police-te duty-na hmun a ni a, he video social media-a a darh avanga Police thenkhatin harsatna an tawh chungchang Congress Ṭhalaiin IGP John Neihlaia hnena an sawipui hian rahtha a thlen ngei an beisei thu sawiin, John Neihlaia pawh hian hemi chungchangah hian hma a lak tur thu MPYCC te hi a lo hrilh a ni.

Congress Ṭhalai chuan ramri duty Police-te awmna hmun mumal lo leh tui tlan tur mumal awm lova ram chhan nana Police duty-ten hotute vaukhanna an tawk chu pawi an tih thu an sawi a, “Kan sawrkar hrawn mek hian ramria duty-te ngaihsak a, tuna ‘suspend’ tawk tak leh insawifiah tura koh te hi zahngai taka hrethiam a, an hrehawm tawrh mekte thawi dam nan thupek kal mek sut turin Mizoram sawrkar kan phut a ni,” an ti bawk.