Nimin khan Serchhip District-ah Covid-19 hri kai 1 hmuh belh leh a ni a, nimina hmuhbelhte hi E.Lungdar leh Thenzawlah mi 2 ve ve niin, hei nen hian Serchhip District chhunga hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu 13,978 niin, nimin vek khan hri kai enkawl dam mi 1 chhuahtir an ni a, hengte nen hian District chhunga hri kai enkawl dam tawh zat chu mi 13,926 niin, tun dinhmunah enkawl lai mi 17 an la awm a, thihpui hi mi 35 an awm tawh a ni.

