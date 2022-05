Village Level Development Programme kalpui chhunzawm dan tur chungchangah thukhawm

Nimin khan Planning & Programme Implementation Department in khaw thlan bik 6 a Village Level Development Programme kalpui nana an din State Level Coordination Committee chu Planning & Programme Implementation Department Conference Hall-ah an ṭhukhawm.

Hmasawnna hna hrang hrang, a khaw mipuite râwn chunga kalpui (decentralized planning) enchhin nan he Pilot Project hi Planning & Programme Implementation Department-in kum 2019 khan an duang a, mahse hripui a len tak avangin kum 2 chuang hma a lak theih loh a, tunah hripui a kian tak avangin hmalak chhunzawm leh tumin he inrawnkhawmna hi neih a ni.

District 6-a khaw 6 – Aizawl District-ah Sailam; Champhai District-ah Chawngtlai; Kolasib District-ah Lungdai; Lunglei District-ah Sekhum; Mamit District-ah Ailawng leh Serchhip District-ah Lengte chu SIRD&PR-in thlang chhuakin Entry Point Activity (EPA)-te chu mipui râwn chungin tihfel leh thlan niin, Development Plan-te duan a ni a, khaw tin tan cheng nuai 10 dah niin, heng hi Entry Point Activity tana hman tura ruahman a ni.

Meeting-ah hian khaw tin tana Development Plan siam leh Entry Point Activity thlante chu sawiho a ni a, henga Line Department-te mawhphurhna leh an tih turte sawilan a nih bakah, EPA-te endik chungchang pawh sawiho a ni a, EPA-te hi tun thla tawp lamah ṭan beisei a ni.

VLDP-in a tum ber chu decentralized planning enchhin a, hmasawnna hnate chu mipui mamawhna leh duh ang ngeia kalpui bakah eizawnna ngelnghet an neih nana kawng hrang hranga ruahman awmsate tihphuisui leh tihchak a ni.

Meeting ah hian Line Department hrang hrang aiawh te an an tel a ni.