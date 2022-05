HSSLC result chhuak dawn

Mizoram Board of School Education chuan ni May ni 31, 2022 (Thawhlehni) chhun dar 12 khian HSSLC Examination, 2022 result tihchhuah a tum a, Result hi MBSE Ofice Chaltlang-ah leh website – www.mbse.edu.in-ah en theihin a awm ang. A mamawh tan result bu lei theihin a awm ang.

Hei bakah hian phone call leh whatsapp hmangin 9863722521 & 9863883041-ahte hian office hour chhungin result ngaihven theih a ni ang.

