ZMC-ah Lung damdawi thiam

Dr. Amit Malviya, Associate Professor, Department of Cardiology, NEIGHRIMS chuan Zoram Medical College-ah May ni 27 & 28, 2022 (Zirtawpni leh Inrinni) 9:00 AM – 3:00 PM inkar hian Special Cardio Clinic (Lung lam natna, Thisen Sang, etc.) a rawn nei dawn a, ECHO, ECG leh test dang hrang hrang pawh a tih theih nghal dawn a ni. Dr. Amit Malviya hian thla tin ZMC-ah Special Cardiology Clinic a rawn nei ṭhin tawh dawn a ni.

Appointment ti duh tan 9673757844-ah biak tur a ni.

