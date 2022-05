Kayakalp Lawmman hrang hrang sem; Damlohna/natna vanga thi tlem District inelna buatsaih dawn

Nimin khan Aizawlah National Health Mission (NHM) prog-ramme buatsaihin Damdawi in Ṭha leh Felfai – Kayakalp lawmman chi hrang hrang sem a ni a, Health Minister Dr R.Lalthangliana leh Health & Family Welfare Board Vice Chairman Dr ZR Thiamsanga-ten an hmanpui a, Health Minister chuan dam lohna/natna avanga nunna chan tlem ber District inelna buatsaih a nih tur thu a sawi.

Health Minister chuan fai leh thianghlim kawnga inelna hlawhtling tak buatsaih a ni chu lawmawm a tih thu a sawi a, “Hriselna kawnga mipuite zirtirna atana ṭangkai tur beisei chungin leh Health Department a thawkte pawhin nasa lehzuala ṭan an lak theih nan kum thar aṭangin hriselna kawnga intihsiakna chi khat “Damlohna/Natna avanga nunna chan tlem ber District inelna” buatsaih a ni ang,” a ti a, mihring cheng zat aṭanga chhut zel tur a ni a, Health department hotute’n a tehfung leh inkaihhruaina kimchang an ruahman dawn tih a sawi bawk.

Damdawi in Ṭha leh Felfai Lawmman “Kayakalp” hi hripui leng vangin kum kalta khan sem theih a ni lova, tun ṭumah hian kum 2 (2020-2021 leh 2021-2022) atan sem a ni.

Lawngtlai District Hospital chu kum 2020-21 leh 2021-22-ah District Hospital fai bera thlan an ni ve ve a, lawmman pakhatna hian cheng nuai 6, trophy leh citation a keng tel a, District Hospital faiah hian kum 2020-21-ah Serchhip District Hospital chu pahniha niin, pathumna chu Siaha District Hospital an ni a, Commendation Award hi Civil Hospital Aizawl, Civil Hospital Lunglei, Champhai DH, Kolasib DH-ten an dawng a, kum 2021-22-ah District Hospital fai-ah hian Siaha District Hospital chu pahnihna niin, pathumna chu Champhai District Hospital a ni a, pahnihna hian lawmman cheng nuai 5 leh pathumnain cheng nuai 4 bakah trophy leh citation an dawng ṭheuh a, kum 2020-21-ah hian Commendation Award chu Civil Hospital Aizawl, Civil Hospital Lunglei, Serchhip DH, Kolasib DH leh Mamit DH-te niin, ₹2,00,000/- ṭheuh leh citation an dawng bawk.

Sub District Hospital leh Community Health Centre-ah kum 2020-21 khan Thenzawl CHC chu pakhatna niin, pahnihna chu Sakawrdai CHC an ni a, Saitual CHC chu pathumna an ni a, hei bakah hian Commendation Award chu Biate CHC, Hnahthial CHC, Kawrthah CHC, Ngopa CHC, Chawngte CHC leh Kulikawn SDH-ten an dawng bawk a, kum 2021-22-ah SDH leh CHC-ah hian Saitual CHC chu pakhatna niin, Biate CHC chu pahnihna an ni a, Thenzawl CHC chu pathumna an ni a, hemi bakah Commendation Award chu Sakawrdai CHC, Hnahthial CHC, Vairengte CHC, Ngopa CHC leh Chawngte CHC-ten an dawng a, hemi category-ah hian pakhatna hian ₹5,00,000/-, pahnihna-in ₹3,00,000/- leh pathumna-in ₹2,00,000 bakah trophy leh citation an dawng ṭheuh a, Commendation Award dawngtute hian ₹1,00,000/- leh citation an dawng tel bawk.

Primary Health Centre hnuaia District hrang hrangte pawh lawmman siamsak an ni a, Serchhip District-ah chuan kum 2020-21 khan E.Lungdar PHC chu pakhatna niin, N Vanlaiphai PHC leh Chhingchhip PHC-ten an dawng a, kum 2021-22-ah chuan Chhingchhip PHC, E.Lungdar PHC leh N Vanlaiphai PHC-ten a indawtin lawmman an dawng a ni. PHC hnuaia District chhunga lawmman pekte chu – pakhatnain cheng nuai 2, pahnihnain ₹94,000/- leh pathumnain ₹85,000/- bakah trophy leh pawisafai an dawng ṭheuh a ni.

2021-2022-ah AB-HWC/SC-ah chuan Sailulak SC thlan an ni a, lawmman pawisa fai ₹1,00,000 a keng tel a ni.