Ruihhlo bakah zu do tel tum

Nimina State Level Core Committee on Ruihhlo Do, an Chairman Chief Minister Zoramthanga kaihhruaia ṭhukhawm chuan an hma-lakna tura an rel zingah ruih-hlo bakah zu do tel ni se an ti.

Meeting chuan ruihhlo do awareness campaign kalpui chu member-ten ṭha tiin, kohhran leh tlawmngai pawlte hmalakna tichak lehzual turin School Education hnuaia zirna in zawng zawngah awareness programme kalpui ni se an ti a, Core Committee Member atan School Education Minster leh Department official-te, MHIP, MZP leh MZU aiawhte pawh telh ni se an ti a, Social Welfare Minister Chairman-na hnuaiah Working Committee din ni se an ti bawk.

Nimina tarlan a nih danin, Mizoram pumah ruihhlo ngai chhinchhiah (register) 11432 an awm a, kum 2021-2022 chhungin ruihhlo vanga rilru buai damlo enkawl mi 15841 an awm bawk a ni. Excise & Narcotics Department chuan ruihhlo zuar leh dawrtuten social media an hman nasat tawh avangin chhui leh man an har tawh hle tih an sawi a, Methamphetamine erawh chu Mizoram man zingah tel ṭhin mahse Mizote zingah chuan a hluar lo a ni tih an sawi.