Sawrkar department website vawng thate puang

Information & Communication Technology (ICT) Department buatsaih sawrkar department website vawng ṭha thlan chhuahte nimin khan puan a ni a, Governor Hari Babu Kambhampati chuan he hun hi hmanpuiin ‘Web Monitoring System’ leh ‘Online Domain Registration System’ a tlangzarh bawk.

ICT-in endiktu a ruatte kaltlanga online IT service hmang ṭha zual Category 4-ah thlan an ni a, online IT service hmangtu office leh institution 334 aṭanga thlan a ni.

Governor chuan tunah hian digital khawvel, Information Technology khaw-vel leh internet leh networking hmanga engkim thlun zawm vek khawvelah IT leh networking tel lovin a khawsak theih tawh loh a ti a. IT hmang thiam leh hmang nasa apiangte khawsak a awlsamin an changkang zawk a ni a ti a. Mipui te tana awlsam zawka sawrkar office te dawr a nih theih nan IT lamah department-ten inhmasawnsiak an tum a ngai a, ICT Department-in Department-te fuihna leh chawhphurna ni pahfawma Department thawk ṭhate chawimawina châng a hria chu fakawm a tih thu a sawi a, Department tam zawkte pawh IT hman kawnga ṭan la thar leh turin a chah a ni.

He hunah hian Governor chuan sawrkar official kalkhawmte hnenah Mizoram mipuiin an dawn tur scheme ṭha tak tak an la hre tawk lo tih a hriat thu a sawi a, Scheme ṭha tak tak Mizoram mipui tam zawkin an hriat theih nan sawrkar hnathawkte chu ṭan la turin a fuih a, sawrkar laipui scheme ṭha tak takte chu a zinnaahte a zawt ṭhin a, a hria an awm mang loh thu leh a inleng mipui vantlang hruaitute pawn an hre lo deuh zel a ni tih a sawi a, Official-ten heng welfare scheme ṭha tak takte hi mipui an zirtir uar a ṭul takzet a ni a ti.

He huna khualzahawm ICT Minister Robert Romawia Royte pawhin thu sawiin, sawrkar Department, office leh institution-ten mipui hnenah sawrkar hmalakna information dik an pek chhuah theihna turin website-te hi uluk taka enkawl a, mipui tana ṭangkai tur information dah chhuah ṭhin chu sawrkar Department-te mawhphurh-na a ni a ti a. Hei bakah hian Department leh Institution-te zingah Website update thalo leh information kimchang dahlo-te an awm thin avangin GAD leh ICT Department-te ṭangkawp chuan Mizoram Sawrkar hnuaia Websites zawng zawng te, Website Monitoring Tools hmangin a vil reng tawh dawn thu a sawi a, tunah hian ICT Dept hian Website 334 a host mek tih a sawi bawk a ni.

Department te chuan Website enkawl, application software siam leh IT kaihhnawih mamawhna dangah ICT punna chang hre turin a chah a, Sawrkar Department leh Institution lian deuhte bakah sawrkar school hrang hranga pawh ICT chuan zirlaite IT thiamna kawnga tât hriam turin computer bungruate pein hma a la mek a, High School thlan chhuah bikahte pawh a bul ṭan nan Smart Class kalpui tum a ni a ti.

Nimina hawn tak Web Monitoring System hi ICT Department leh General Administration Department (GAD)-te hmalakna inṭawma siam Online Analytical Software a ni a, he Monitoring System hmang hian ICT Department website host zawng zawngte chu nitina Website an update dan, thla khat chhunga website an update dan leh kumkhat chhunga Website an update dan zawng zawng en theihin a awm vek a, he monitoring kaltlanga performance Reports hi Mizoram sawrkar-a Secretary te meeting-in an thlir theih tura ruahman a ni.

ICT Department-in sawrkar Department/Office-te tana service an pek ṭhin pawimawh tak zing a mi, Domain Registration pawh Online hmanga tih theih turin Online Domain Registration System tlangzarh a ni a, nimin aṭanga hman ṭan nghal turin Online hmangin Sawrkar Department, Office, Institution leh PSU hrang hrang ten website domain registration an dil thei tawh dawn a, https://dictonline.mizoram.gov.in kaltlangin domain registration hi dil theih a ni ang.

Government Online Excellence Awards dawngtute chu –

Category-I: Official Department Website:

1-na Mizoram Public Service Commission

mpsc.mizoram.gov.in

2-na Public Health Engineering Department

phed.mizoram.gov.in

3-na Taxation Department

zotax.nic.in

3-na DC Office, Khawzawl District

dckhawzawl.mizoram.gov.in

Category-II:Official Institution Website:

1-na Zoram Medical College

zmc.edu.in

2-na Government Aizawl College

gac.ac.in

3-na Pachhunga University College

pucollege.edu.in

Category-III: Best Online Service Initiatives:

1-na Mizoram Public Service Commission

mpsconline.mizoram.gov.in

2-na Aizawl Traffic Police

mPASS – Traffic

2-na Home Department

mPASS-Flight, mPASS-Road

3-na Mizoram Scholarship Board

scholarships.mizoram.gov.in

Category-IV : Special Recognition:

1-na Chief Minister Office

Official Twitter Account

2-na Directorate Information & Public Relation

Official Twitter Account

3-na Tourism Department

Official Twitter Account