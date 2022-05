Ex-MNA-ten CM-in thudik a sawi an ti

Ex-MNA-te chuan Assam Rifle Zokhawsang rama insawn tura tih chung-changah Chief Minister Zoramthanga’n dawt a sawi lo, an ti a, Central sawrkar in a thupek a hlenchhuah loh vanga insawn lo an ni zawk. Ministry of Home Affairs-in Aizawl aṭanga AR sawn chhuah tura a tihna copy pawh hmuh tur a awm, an ti.

Zokhawsanga AR insawnna turah hian kawng ṭha taka siam zawh a ni tawh a, Power pawh bun fel vek ni tawhin Water Supply pawh tihfel vek a ni a. Chenna tur in (building) pawh an mawmawh zat chu sak zawh vek tawh niin chenna tura peihfel vek a ni tawh. Chuti chung chuan battalion headquarters leh unit ṭhenkhat vawiin thlengin Aizawlah an la awm lui zel a ni, an ti bawk.

Chanchinthar lakhawm-tute an hmachhawn naah Ex MNA-te chuan kum 2019 Chapchar Kut lawmna AR Ground-a neih a nih khan CM chuan ‘Kumin May thla hi chuan Assam Rifle-te hi Zokhawsang ramah an insawn tawh ang’ tiin a sawi a, mi ṭhenkhatin CM chu ‘dawthei’ tiin an bei zui a, AR-te hi insawn tura hriattinr an dawn hnuah pawh an insawn duh chuang lo niin an sawi.