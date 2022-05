SDFA hruaitu thar thlang

Serchhip District Football Association chuan nimin khan Serchhip Sports Complex-ah General Body Meeting neiin, kum 2022-2025 chhunga an hruaitu turte an thlang nghal a, President-ah Zomuana Hnamte, Serchhip Saron Veng; Sr. Vice President-ah Zolianmawia, Serchhip Vengchung, Vice-President-ah Lalthankima, Ralte, Serchhip Chanmari Veng; Hony. Secretary-ah Lalthlamuana, Serchhip Vengchung; Jt. Secretary-ah Lalrinawma, Serchhip Ramthlun Veng; Treasurer-ah Vanlalvuana, Serchhip P&E Veng leh Fin. Secretary-ah Lalremruata Ralte, Serchhip Hmar Veng-te an thlang a ni.

